Feier in Nordhausen: Horst Adam ist jetzt 100 Jahre alt

Nordhausen. Gute Nachricht für alle Männer: Auch Vertreter des vermeintlich starken Geschlechts können es schaffen und ihr persönliches Jahrhundert vollenden.

Seinen 100. Geburtstag feierte Horst Adam am Mittwoch im Caritas-Altenpflegezentrum St. Josefshaus in der Kranichstraße in Nordhausen. Der Jubilar erlebte den besonderen Tag im Kreise seiner Mitbewohner mit Sekt und Torte. Am Nachmittag gab es eine Feier mit seiner Familie und Freunden. Trotz seines hohen Alters erfreue sich Horst Adam einer relativ guten Gesundheit, berichtet Katrin Cieslak, Mitarbeiterin im St. Josefshaus.