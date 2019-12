Mehrere Feuerwehren mussten am Sonntagabend zu einem Brand in Görsbach ausrücken.

Görsbach. Aus bisher noch unbekannten Gründen brach am Sonntagabend in Görsbach ein Feuer aus. Brandspezialisten der Nordhäuser Kriminalpolizei ermitteln.

Feuer in Görsbach: Fachleute der Kripo ermitteln die Brandursache

Flammen schlugen am Sonntagabend aus dem Nebengelass eines Grundstückes mit Einfamilienwohnhaus in der Ernst-Thälmann-Straße in Görsbach. Das Feuer richtete einen Schaden von mindestens 50.000 Euro an, erklärte Fränze Töpfer von der Nordhäuser Landespolizeiinspektion im Gespräch mit der Thüringer Allgemeinen.

Bemerkt hatte das Feuer am Sonntag gegen 18.20 Uhr die 40-jährige Bewohnerin des Grundstückes, woraufhin sie die Feuerwehr per Notruf alarmierte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte die Frau zusammen mit ihren beiden Kindern im Alter von sechs und zwölf Jahren bereits selbstständig das Grundstück verlassen. Verletzt wurde dabei niemand. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Görsbach, Auleben und Heringen sowie der Nordhäuser Berufsfeuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Derzeit laufen die Ermittlungen der Nordhäuser Kriminalpolizei zur Brandursache, berichtete die Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Jedoch werden vor Donnerstag keine Ergebnisse erwartet. Nach aktuellem Stand gehen die Brandspezialisten der Kripo davon aus, dass das Feuer in einem Abstellraum des bewohnten Nebengelasses ausgebrochen war, in dem sich die Heizungsanlage befindet.