Hochwasser in Windehausen: Betretungsverbot für Fremde gilt weiter

Windehausen Die Lage in dem Goldene-Aue-Dorf hat sich weiter stabilisiert, die Bewohner dürfen wieder in ihre Häuser zurück. Unterdessen geht der Kampf gegen das Wasser unvermindert weiter.

Die Entscheidung fiel am Donnerstagvormittag: Um 10 Uhr wurde die Evakuierung von Windehausen aufgehoben. „Bewohner dürfen wieder in den Ort fahren“, erklärte Heringens Landgemeindebürgermeister Matthias Marquardt (Linke). Allerdings sei dies zunächst nur mit dem ab dem Industriegebiet verkehrenden Pendelbus möglich. Hintergrund ist die Tatsache, dass nach wie vor zahlreiche Feuerwehrschläuche zum Auspumpen der Keller über die Straßen verlegt sind. Diese würden bei starkem Verkehr zu platzen drohen.

Um 18 Uhr soll die Pumparbeit für zwei Stunden am heutigen Donnerstag eingestellt werden, so dass auch mit privaten Autos der Ort dann erreichbar sei. Wer mag, könne in seinem Haus bleiben. Die Stromversorgung ist seit Mittwochabend wieder angeschaltet. Seither funktioniert auch die Abwasserentsorgung wieder. Die Straßen sind gekehrt. Gas indes gibt es in dem Dorf im Landkreis Nordhausen noch nicht.

Marquardt hat das Betretungsverbot für Windehausen auf unbestimmte Zeit verlängert - Ortsfremden ist der Zugang also weiterhin untersagt. Die Windehäuser mahnt er unterdessen weiter zu Vorsicht. „Keller sollten nur zu zweit betreten werden, um Unglücke infolge von Ausrutschen oder Stolpern zu vermeiden.“ Die Notfallseelsorge ist wie das DRK im Dorf vor Ort.

Nach wie vor kämpfen 200 bis 250 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk gegen das Wasser. Infolge des nach wie vor hohen Grundwasserpegels laufen Keller immer wieder voll.