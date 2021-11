Kohnstein war schlimmer als Auschwitz

Nordhausen. Einen Vortrag über eine Briefsammlung aus dem KZ Mittelbau-Dora gibt es am 25. November im Ratssaal der Nordhäuser Stadtbibliothek.

Einen Vortrag mit dem Titel „Gott sei dank haben wir in Auschwitz gut gelebt: Briefe aus Auschwitz und Mittelbau-Dora“ hält Ulrike Schrader, Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal, am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr im Ratssaal der Nordhäuser Stadtbibliothek. Die Briefe schrieben die Brüder Hans und Ernst Siegel während ihrer KZ-Haft an ihre Mutter und ihre jüngere Schwester. Anderthalb Jahre mussten sie in Auschwitz verbringen. Im Zuge der Räumung des KZ Auschwitz kamen sie Anfang 1945 in das Konzentrationslager Mittelbau-Dora. Dort war die Hölle.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regel. Die Anmeldung vorab unter presse@dora.de ist erforderlich.