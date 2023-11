Der Ankündigung einer möglichen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Nordhausen folgte umgehend eine Online-Petition dagegen. Kristin Müller kann Sicherheitsbedenken einiger Unterzeichner zwar verstehen. Doch ändere das nichts an der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung. Nordhausen steht in der Pflicht, meint sie.