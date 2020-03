Krankschreibung per Telefon

Niedergelassene Ärzte können Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen nach telefonischer Rücksprache bis zu 14 Tage krankschreiben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Bescheinigung kann per Post geschickt werden oder nach Rücksprache in der Praxis angeholt werden. Bei der Krankenkasse Barmer kann man sie per Handy-App einsenden.