Kreativ und bunt: Silos werden Leinwand für kleine und große Graffitikünstler aus Nordhausen

Ellrich. Das Projekt stärkt das Selbstvertrauen und die Teamfähigkeit der Kinder und Jugendlichen aus Nordhausen Wobei es dabei geht und warum es für die Nordhäuser einen Ausflug nach Berlin gab.

Ein außergewöhnliches Graffiti-Projekt, hatten über 12 Kinder und Jugendliche aus dem Sozialraum Nordhausen-Ost gemeinsam mit ihren Pädagogen vor Augen, als sie sich kürzlich auf den Weg zu Casea nach Ellrich aufmachten. Denn das Unternehmen stellte den Besuchern zwei große Silos zur Verfügung, welche sie nach ihren eigenen Wünschen kreativ und individuell gestalten durften.

Nach der Besichtigung des Ellricher Werkes folgten Übungen und die Findung von Ideen. Anschließend erarbeitete der Graffiti-Künstler Kai Siegel mit den Kindern und Jugendlichen einen Grafikvorschlag, bevor die Kinder nach Nordhausen zurückkehrten und im Garten des Kreisjugendrings erst Übungen mit der Spraydose durchführten.

Unter Anleitung wurden schließlich bei der Rückkehr nach Ellrich die ersten Striche an eines der beiden Silos gesetzt. Dabei konnten die Teilnehmer nun umsetzen, was sie die Wochen zuvor gelernt und erarbeitet hatten. Neben den kreativen und gestalterischen Kompetenzen konnten die Jugendlichen innerhalb dieser Zeit ihre sozialen Kompetenzen, wie die Team- und Kontaktfähigkeit, Kompromissbereitschaft aber auch ihr Selbstvertrauen üben und ausbauen. Bei alledem sollen die Kinder und Jugendlichen so viel Spaß gehabt haben, dass das Projekt fortgeführt wurde, indem auch das zweite Silo seinen Anstrich bekam.

Zuvor gab es wieder verschiedene Ideen, welche teilweise in Berlin erarbeitet wurden. Impressionen holten sich die Kids mit den Sozialarbeitern und dem Künstler Kai Siegel im Graffiti-Museum Urban Nation samt einem sich anschließenden Workshop im Graffiti-Park. Anschließend ging es nun auch hier an die Umsetzung und auch das zweite Silo kann sich sehen lassen.