Kreuzweg für Familien am Karfreitag in Nordhausen

Nordhausen. Zehn Stationen sind in und nahe der Blasii-Kirche geplant. Für die letzte soll sogar der uralte Keller des Pfarrhauses genutzt werden.

Einen Kreuzweg für Familien plant die Blasii-Gemeinde am Karfreitag, 2. April, kündigt Gemeindepädagoge Frank Tuschy an. Der Kinderkirchenladen (Kila) veranstaltet ihn von 9 bis 17 Uhr rund um die Blasii-Kirche. Die Teilnehmer können kommen, wann sie wollen, und die Stationen in ihrem eigenen Tempo entdecken.

An zehn Stationen sollen die letzten Tage Jesu vor seiner Kreuzigung kindgemäß erklärt und mit Gebeten und kleinen Aktionen zum heutigen Leben in Beziehung gesetzt werden. Der Kreuzweg beginnt mit einer Aktion zum Einzug Jesu in Jerusalem. Jedes Kind ist aufgefordert, zum Kreuzweg eines seiner liebsten Kleidungsstücke mitzubringen und es dazulassen. „Es eignen sich Kleider, die inzwischen fast zu klein geworden sind. Mit denen wird die Straße belegt, über die Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht“, erläutert Tuschy.

Eine andere Aktion soll an die Geschichte von der Fußwaschung erinnern. Dort können Eltern ihren Kindern oder die Kinder ihren Eltern die Füße waschen. Die letzte Station zeigt eine in den Felsen geschlagene Höhle, in der Jesus begraben wird. Für diese Station wird der uralte Keller im Blasii-Pfarrhaus entsprechend gestaltet. Die Stationen können ab 9 Uhr besucht werden. Ab 11.30 Uhr werden sie von den Kila-Jugendlichen betreut.