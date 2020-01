Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laut denken muss erlaubt sein

Wenn es einen Satz gibt, den Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) gerne und häufig gebraucht, ist es wohl folgender: „Ich mache jetzt mal eine Ansage.“ Sich vor dem Auditorium aufbauend und damit einleitend, pflegt er dann, kritischen Stimmen im Kreistag ein Gegenargument zu präsentieren oder aber wieder eine seiner gewagten Ideen in den Raum zu werfen: Vom Hotel am Badehaus über die Sanierung des Gaswerks bis hin zum größten Hexenbesen der Welt – Visionen dieser Art gab zuletzt so einige.

Bisweilen wird ihm daher Größenwahn und Unglaubwürdigkeit vorgeworfen. Aber man nähme mal an, er hätte eine Straßenbahnverlängerung in den Norden der Stadt nie vorgeschlagen? Dass sich alle Parteien im Kommunalwahlkampf so ausgiebig mit der Zukunft des ÖPNV beschäftigt und die Stadt in Kooperation mit dem Kreis eine Verkehrsstudie in Auftrag gegeben hätten, scheint ohne den Vorstoß unwahrscheinlich.Es muss daher erlaubt sein, laut zu denken und Anstöße für strategische Diskussionen zur Zukunft der Region zu geben, ohne gleich auf jede Vision festgenagelt oder für sie belächelt zu werden. Wenn es Aufgabe der Politik ist, Antworten und Kompromisse zu finden, braucht es einen, der die Frage stellt und die Debatte eröffnet.