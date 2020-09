Mehr als fünf Millionen Euro für die Harzer Schmalspurbahnen

Südharz. Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH wird von der Landesregierung in Sachsen-Anhalt finanziell gefördert. Dafür gab es jetzt eine Vereinbarung.

Am Freitag unterzeichneten Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) und Matthias Wagener, Geschäftsführer der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), am Wernigeröder Westerntorbahnhof die „Vereinbarung über die Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen der HSB“.

Die Vereinbarung gilt bis Ende 2024 und beinhaltet jährliche Zahlungen des Landes in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro, die gemeinsam mit Eigenanteilen des Unternehmens etwa in den Erhalt von Gleisen und Brückenbauwerken sowie in den Bau von Bahnübergangssicherungsanlagen fließen sollen. Das teilte die HSB unserer Zeitung mit.

„Das ist gut angelegtes Geld“, sagte Thomas Webel bei der Unterzeichnung. „Die Harzer Schmalspurbahnen sind ein Stück lebendige Geschichte und ein Publikumsmagnet über die Grenzen unseres Landes hinaus. Mit der Förderung stärken wir diese touristische Attraktion und zugleich den Nahverkehr im Harz.“ Bereits seit 1994 gewähren Sachsen-Anhalt und Thüringen der HSB eine finanzielle Unterstützung für den Betrieb und den Erhalt des 140,4 Kilometer umfassenden Streckennetzes im Harz.

Das Engagement Sachsen-Anhalts wurde mit der Unterzeichnung der Vereinbarung über die Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen der HSB auf eine neue vertragliche Basis gestellt. Im Ergebnis der laufenden Gespräche und Verhandlungen mit beiden Bundesländern und den neun kommunalen Gesellschaftern wurde damit ein weiteres, wichtiges Etappenziel für die zukünftige Finanzierung erreicht, hieß es weiter. Zu Jahresbeginn hatten bereits alle Gesellschafter ihre jährlichen Zuwendungen verdoppelt. Noch in diesem Jahr wird der Abschluss von Verkehrsverträgen mit Sachsen-Anhalt und Thüringen angestrebt.

Im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung machten sich die Gäste aus Wirtschaft und Politik ein aktuelles Bild vom Baugeschehen an der neuen HSB-Dampflokwerkstatt.