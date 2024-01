Nach dem Hochwasser in Windehausen: Fast 170 Tonnen Abfall eingesammelt

Nach dem Hochwasser türmte sich der Abfall in Windehausen. Allein an Elektroschrott fielen rund 17 Tonnen an.

Windehausen Das Dorf in der Goldenen Aue war zu Heiligabend überschwemmt worden. Zeit, Dinge in Sicherheit zu bringen, blieb nicht. So türmten sich in den Tagen danach die Müllberge im Ort. Deren Entsorgung gelang jedoch schnell. Eine Bilanz.

Binnen drei Tagen und damit schneller als erwartet wurde die Entsorgung des Abfalls nach dem Heiligabend-Hochwasser von Windehausen abgeschlossen. Dies teilte am Montag die Kreisverwaltung mit. „Insgesamt haben wir fast 170 Tonnen Abfälle eingesammelt – so viel, wie sonst in zwei Wochen im gesamten Landkreis Nordhausen an Rest- und Sperrmüll anfällt“, so Kathrin Materlik, Fachgebietsleiterin Abfallwirtschaft im Landratsamt Nordhausen.

Die Einwohner konnten alle durch die Flut entstanden Abfälle sofort entsorgen, nicht nur Sperrmüll. „Einerseits wollten wir keinerlei Hygienerisiken entstehen lassen und der Gefahr von Umweltschäden vorbeugen. Andererseits ist die zuverlässige und schnelle Entsorgung ein wichtiger Beitrag bei den Aufräumarbeiten und nicht zuletzt hilft sie dabei, die Katastrohe zu verarbeiten“, meint Kathrin Materlik.

Sie betont die „unkomplizierte und sehr gute Zusammenarbeit“ mit den Südharzwerken und den Nordthüringer Werkstätten der Lebenshilfe. „Wir bedanken uns bei allen beteiligten Müllwerkern und ihrem Betriebsleiter Martin Hohl sowie dem Heringer Bauhof, dessen Mitarbeiter die gesamte Entsorgung unterstützt haben.“ Der Dank gehe ebenso an die Elektrosammelstelle der Lebenshilfe. Hier habe Marc Schwarz den Einsatz von zehn Beschäftigen und drei zusätzlichen Fahrzeugen vor Ort koordiniert, die rund 25 Fuhren mit 16 bis 18 Tonnen Elektroschrott eingesammelt haben.

Nun werde noch die Entsorgung der Schadstoffe organisiert. „Aufgrund der erheblichen Mengen und den gesonderten Entsorgungsanforderungen ist hier ein Chemiker im Einsatz, ein zuverlässiger Entsorgungspartner aus dem Nachbarlandkreis unterstützt uns hierbei“, so Materlik.

Nach der gesonderten Entsorgung im Rahmen der Nothilfe nach dem Hochwasser läuft nun wieder der normale Entsorgungsbetrieb. Informationen dazu gibt es online unter www.abfall-nordhausen.de. Entsorgungsfragen im Rahmen der Hochwasserkatastrophe beantwortet gern die Stadt Heringen oder die Abfallwirtschaft des Landkreises telefonisch unter 03631 / 911 64 00.