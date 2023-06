Neue Tankstelle eröffnet im Südharz

Vor den Toren Nordhausens wird seit Monaten am Autohof gebaut.

Werther. Acht Monate nach dem Spatenstich auf der Autohof-Baustelle nimmt dieser Gestalt an. Nun steht die erste Eröffnung bevor.

Mit der Total-Tankstelle öffnet der erste Teil des neuen Autohofs in Werther an diesem Wochenende. Darüber informierte Helmut Peter beim Sommerfests des Nordthüringer Unternehmerverbands am Montagabend im Mercedes-Autohaus Peter.

Die Investorengruppe „Hotel zur Hoffnung GmbH“ um Andreas Peter und Waresa-Chef Silvio Wagner investiert rund 30 Millionen Euro in den Autohof-Bau. Zu diesem gehören auch ein Einkaufsmarkt sowie ein McDonalds. Beides soll Ende des Jahres fertig sein. Bereits Ende September zieht der Raiffeisen-Markt von Wipperdorf nach Werther.

Peter und Wagner wollten auch das gegenüberliegende Hotel „Zur Hoffnung“ wiederbeleben. Hierzu, so Helmut Peter, werde sich „sicher im nächsten Jahr eine Lösung finden“.