Rückblick 2023: Das war das vierte Quartal im Landkreis Nordhausen

Thomas Müller ist das neue Gesicht in der Rolandgruppe. Winfried Schmitt (rechts) überreicht Zwanzigers Insignien – Zylinder und Spazierstock – seinem Nachfolger.

Eine Bombe gefährdet die Martini-Feier, die Rolandgruppe ist wieder vollständig und über wichtige Straßen der Kreisstadt rollt wieder der Verkehr. Dies sind einige der Besonderheiten der letzten drei Monate des Jahres.

6. Oktober Die Rolandgruppe hat ihren neuen Zwanziger und damit sind Nordhausens Originale wieder ein Quartett. Thomas Müller tritt das Erbe von Kult-Darsteller Winfried Schmitt an.

10. Oktober Eine Pilgergruppe aus Nordhausen sitzt in Israel fest. Sie kehren nach einigen Tagen wohlbehalten nach Deutschland zurück.

17. Oktober Ein Spezialhubschrauber einer Firma aus der Schweiz kommt beim Holzeinschlag im Landeswald bei Netzkater zum Einsatz.

18. Oktober Die Nordhäuserin Carina Schmidt-Pförtner von der HS Industrie-Service wird als Thüringer Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet.

1. November Die Lungenklinik Neustadt hat mit Kathrin Conrad eine neue Chefärztin. Weitere neue Ärzte aus der insolventen Ballenstedter Lungenklinik sollen folgen, mehrere Neustädter Ärzte verlieren währenddessen ihren Job.

3. November Nach anderthalb Jahren und der Freigabe der Hauptstraße gehört die große Straßenbaustelle in Lipprechterode der Vergangenheit an.

10. November Und wieder hält ein Bombenfund Nordhausen in Atem und das ausgerechnet am Martini-Tag. Bauleute haben in der Rothenburgstraße die Bombe entdeckt.

24. November Nach acht Monaten Bauzeit und einer Investition von 1,5 Millionen Euro hat die Vollsperrung ein Ende: Der Verkehr auf Gerhart-Hauptmann-Brücke in Nordhausen rollt wieder. Der ursprüngliche Freigabetermin hat sich um zwei Monate verschoben.

28. November Ein neuer Penny-Einkaufsmarkt und ein McDonalds öffnen auf dem Autohof in Werther.

29. November Felix Loup aus Bleicherode zeigt Zivilcourage und bewahrt seine Nachbarn vor einem Raubüberfall. Dafür wird er von der Polizei und vom Weißen Ring geehrt.

4. Dezember Der Justus-Jonas-Preis geht in diesem Jahr an das Bündnis „Nordhausen zusammen“.

Ausgerechnet zu Martini wird wieder eine Bombe in Nordhausen gefunden. Die Entschärfung verläuft erfolgreich. Foto: Silvio Dietzel

11. Dezember Der Nordhäuser Bauunternehmer Silvio Wagner wird vom Nordthüringer Unternehmerverband als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet.

19. Dezember Die Sanierung der Nordhäuser Riemannstraße ist nach knapp 18 Monaten Bauzeit beendet.

20. Dezember Das Südharz-Klinikum verliert mit Matthias Beintker einen seiner besten Chefärzte. Der mehrfach ausgezeichnete Urologe geht in den Ruhestand.