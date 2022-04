Stadtradel-Aktion startet Anfang Juni im Südharz

Nordhausen. Die vier Südharzer Städte und die Gemeinde Hohenstein beteiligen sich ebenso wie der Kreis Nordhausen.

Unterwegs auf dem Drahtesel: Nordhausen, Bleicherode, Ellrich und Heringen und die Gemeinde Hohenstein rufen gemeinsam mit dem Landkreis gemeinsam zum „Stadtradeln“ auf, einer bundesweiten Kampagne des Klima-Bündnisses. Alle Südharzer können sich jetzt beim Stadtradeln anmelden und dann vom 4. bis 24. Juni Kilometer sammeln – für ihre Stadt, Landgemeinde und Gemeinde und natürlich für den Landkreis Nordhausen. Dabei können sich alle Teilnehmer zugleich in der weltweit größten Fahrradkampagne mit anderen Kommunen messen. Egal ob im Alltag oder im Urlaub, Kurz- oder Langstrecke, gezählt wird jeder Kilometer in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum.

Ziel sei, mehr Einwohner sowie Gäste unserer Region für die häufigere Nutzung des Fahrrads zu gewinnen und gleichzeitig Autofahrten zu vermeiden, um ein Zeichen für das Klima zu setzen und den Radverkehr zu stärken, erklärte Landratsamtssprecherin Jessica Piper am Donnerstag.

Als besonders beispielhafte Vorbilder werden außerdem „Stadtradeln-Stars“ gesucht, die demonstrativ in den drei Wochen komplett aufs Auto verzichten.

Wer beim Stadtradeln mitmachen möchte, kann sich online unter www.stadtradeln.de anmelden, ein Team gründen oder einem der bestehenden Teams beitreten. Für die Kommunen gibt es jeweils eigene Seiten. Für Fragen gibt es mehrere Ansprechpartner: in Nordhausen den Bürgerbeauftragten (buergerbeauftragter@nordhausen.de), in Ellrich Jürgen Weyandt (info@cafe-nikolai.de), für alle anderen Regionen erteilt das Landratsamt Informationen via E-Mail (tourismus@lrandh.thueringen.de).

Stadtradeln ist eine deutschlandweite Kampagne, bei der mehr als 1400 Kommunen und rund 550.000 Teilnehmer mitmachen. In diesem Jahr geht die Aktion in ihre 15. Auflage. Nordhausen nimmt zum fünften Mal teil, Ellrich zum dritten Mal. 2022 koordinieren die Städte und Gemeinden erstmals mit dem Landkreis gemeinsam das „Stadtradeln“, so dass es denselben Aktionszeitraum für alle gibt.