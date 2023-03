Starke Leistungen der Sportler aus Nordhausen beim Possenlauf

Sondershausen. Alexandra Krist aus Nordhausen und Thomas Münster aus Sollstedt gewinnen den 8-Kilometer-Lauf auf dem Possen. In den drei Hauptläufen erkämpfen die Südharzer Starter neun der 18 Podestplätze.

Das entzündete Knie ist auskuriert. Thomas Münster feiert sein Comeback. Mit einer bärenstarken Leistung. Der 46-jährige Sollstedter rennt auf der 8-Kilometer-Strecke des 32. Sondershäuser Possenlaufes den anderen 113 Teilnehmern davon. Er gewinnt nach 30:14 Minuten.

Die Nordhäuserin Alexandra Krist ist die schnellste Frau im 8-Kilometer-Rennen. Foto: Jens Feuerriegel

Hinter ihm überqueren Sebastian Hartmann (30:43) aus Hesserode und Christian Rehberg (31:48) aus Wollersleben als Nächste die Ziellinie, sorgen damit für einen Südharzer Dreifach-Erfolg in diesem Lauf.

Die Frauen aus dem Kreis Nordhausen landen zudem einen Doppelsieg. Alexandra Krist (40:27) aus Nordhausen gewinnt mit einem knappen Vorsprung vor Doreen Bohne (40:29) aus Bleicherode.

Die 10-jährige Lea Festa ist Dritte über 4,5 Kilometer

Den Südharzer Freizeitläufern gelingt eine tolle Bilanz auf dem Possen. Die Sportler aus dem Kreis Nordhausen erkämpfen sich in den drei Hauptläufen neun der 18 Podestplätze. Über 4,5 Kilometer lassen vier Talente aufhorchen. In der Frauen-Konkurrenz hat zwar die Mühlhäuserin Kimberly Deidersen (19:45 min) die Nase vorn. Aber hinter ihr folgen mit der 13-jährigen Adele Szumodalsky (20:19) und der erst 10-jährigen Lea Festa (20:34) schon zwei Nordhäuserinnen.

Das Rennen der Männer entscheidet der 15-jährige Nordhäuser Laurent Winzler (16:42 min) für sich. Timon Rotter vom LV Altstadt freut sich über den dritten Platz.

Die Freude überwiegt auch bei Gabriele Adam (63). Die Nordhäuserin schaut stolz auf ihre Sieger-Urkunde in der Altersklassenwertung. „Nach Corona bin ich noch nicht wieder ganz fit, aber es geht aufwärts“, sagt sie im Ziel nach ihrem 4,5-Kilometer-Rennen und genießt das Frühlingswetter.

Gabriele Adam (63) aus Nordhausen ist nach den 4,5 Kilometern stolz auf ihre Sieger-Urkunde in der Altersklassenwertung. Foto: Jens Feuerriegel

Auch Steffen Schulz labt sich an der Sonne. Er hat die acht Kilometer in den Beinen. „Ich bin hier zum ersten Mal gestartet“, schildert der 46-jährige Nordhäuser, „es hat Spaß gemacht.“ Die Strecke sei eine „schöne Runde in toller Gegend“. Mit seinem dritten Platz in der M 45 ist er zufrieden. Damit wächst sein Punktestand im Nordthüringer Laufcup. Den hat er fest im Visier.

Volker Trogisch hat die längste Strecke – über 20 Kilometer – gemeistert. Als insgesamt 23. und Dritter seiner Altersklasse. Der Kurs habe es in sich, blickt der 55-jährige Ellricher zurück. „Ab Kilometer 14 muss man beißen“, berichtet er, „da geht es ans Eingemachte.“

Schafherde bremst Läufer auf der 20-km-Strecke aus

„Anstrengend und anspruchsvoll“ sind zwei Adjektive, die Nico Anders (M 45) als Erstes nach seinen 20 Kilometern in den Sinn kommen. Der Nordhäuser schaut zufrieden auf seine Leistung. Als Gesamt-27. und Vierter seiner AK.

Einige Läufer haben nicht nur das herausfordernde Streckenprofil zu bewältigen. Ihnen begegnet beim neunten Kilometer auch eine Schafherde, die den Weg kreuzt. Lisa Bohne aus Görsbach und Silvia Schäfer aus Niedersachswerfen zählen zu den Ausgebremsten, tragen ihr Schicksal aber mit Würde.

Ungehindert läuft Stephan Knopf seinem nächsten Sieg entgegen. Der Arterner gewinnt das Rennen über 20 Kilometer nach einer Stunde und 14 Minuten. Die beste Frau ist Katja Voigtmann (1:23:04) aus Ichtershausen. Schnellste Südharzer sind der Nordhäuser Martin Knape (1:21:04) und bei den Frauen Lisa Bohne (1:49:56) – trotz der Schafe.