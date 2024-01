Steine sammeln – Steine zerstreuen: Theater in Nordhausen startet besondere Aktion

Nordhausen Romeo und Julia kommen gleich mehrfach nach Nordhausen. Und das Theater begleitet die Liebesgeschichte mit einem Zuschauerprojekt, in dem Wandersteine eine Rolle spielen.

Eine besondere Aktion ist im Theater gestartet. Anlass ist die Liebesgeschichte von Romeo und Julia – eine Thematik, die in dieser Spielzeit am Theater in verschiedenen Bereichen eine Rolle spielt. „Es ist eine nette Aktion, bei der vor allem anderen Menschen eine Freude gemacht werden soll und die vielleicht auch Spaß macht“, meint Theatersprecherin Renate Liedtke.

Am Nordhäuser Theater steht die tragische Liebesgeschichte von Romeo und Julia in der Spielzeit 2023/2024 gleich mehrfach im Fokus. Mit „Roméo et Juliette“ kommt am 26. Januar die französische Oper von Charles Gounod auf den Spielplan. Das Rudolstädter Schauspielensemble spielt Shakespeares Tragödie am 15. März. Den Filmzyklus „Romeo und Julia auf der Leinwand“ gibt es am 26. Februar. Außerdem rundet eine Orchester-Werkstatt im März das Ganze ab.

Von den Wandersteinen, die bunt bemalt in den Wäldern und andernorts auftauchen, inspiriert, hat das Theater eine Romeo-und-Julia-Steine-Aktion ins Leben gerufen. Wer Spaß am Malen hat oder auch nur am Suchen und Finden ist eingeladen, Steine zu bemalen und auszulegen, gefundene Steine mitzunehmen oder sie erneut auszuwildern, um einem weiteren Menschen eine Freude zu bereiten.