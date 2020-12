Superintendent in Nordhausen: „Das Wort vom Frieden auf Erden wird hoffentlich deutlicher gehört“

Dieses Weihnachtsfest wird ein anderes. Selbst die Gottesdienste zu Heiligabend sind vielerorts abgesagt. Wir sprachen mit dem Superintendenten Andreas Schwarze.

Wie fühlen Sie sich als Pfarrer vor diesem Weihnachten?

Es ist eigentlich die schönste Aufgabe eines Pfarrers, die frohe Botschaft der Weihnacht zu verkünden. Dieses wird leiser geschehen, auch weniger Menschen erreichen. Aber die Botschaft ist da, und das macht mich zuversichtlich. Es wäre ja schlimm, wenn die Frohe Botschaft an mir als Pfarrer hängen würde.

Wie wird Ihr Heiligabend nun aussehen?

Statt der normalerweise eingeplanten drei Gottesdienste werde ich am Nachmittag in Familie mit meiner Frau und meinen Kindern zu Hause sein. Wir werden für uns die Frohe Botschaft hören und unseren Nachbarn das Bethlehemlicht bringen. Es ist gut, Dinge von Mensch zu Mensch zu tun, also mit dem gebotenen Abstand Nähe zu zeigen. Die kleine Flamme des Hoffnungslichts aus Bethlehem ist ein wunderbar herzerwärmendes Symbol.

Eine Kirche werden Sie zu Weihnachten nicht aufsuchen?

In Familie werden wir einen Spaziergang machen, dabei auch in St. Blasii vorbeischauen.

Dort sind nun alle Gottesdienste abgesagt. Wie haben sich andere Südharzer Kirchengemeinden positioniert?

Es ist schwer, die Übersicht zu behalten. Es ist wohl wie andernorts im Land auch etwa Fifty-Fifty, wobei vielleicht etwas mehr Gottesdienste abgesagt sind als gehalten werden. Die Entscheidung liegt allein bei den Gemeindekirchenräten, es gibt weder von der Landeskirche noch vom Kirchenkreis Vorgaben.

Begrüßen Sie das Fehlen einer klaren Ansage von der Landeskirche?

In der Grundordnung unserer Kirche ist klar verankert, dass die Gemeindekirchenräte über die Gottesdienste entscheiden. Das gilt in guten Zeiten und erst recht in Zeiten, in denen sehr verantwortungsvoll geschaut werden muss, ob ein Gottesdienst möglich ist, oder ob die notwendige Fürsorge für andere einen Verzicht für geboten erscheinen lässt.

Das klingt nach einer Empfehlung…

Ich bin dankbar für jeden, der sagt, wir machen es nicht. Die Infektionszahlen steigen stetig, eine Beruhigung ist nicht zu erkennen. Nein, die Zahlen sind alarmierend, bedrückend. Als Kirchenkreis unterstützen wir gleichwohl jede Entscheidung der Gemeinden. Deren Mitglieder haben es sich nirgends leicht gemacht, stattdessen war es ein verantwortungsvolles Ringen.

Verstehen Sie die Forderung der Amtsärzte nach einem gänzlichen Gottesdienst-Verbot?

Wenn ich morgens die Meldungen des Robert-Koch-Instituts lese, kann ich das verstehen. Aber auch ich spüre einen Zwiespalt zwischen Verstand, also dem Kopf, und Herz. Gerade wenn man bedenkt, dass auch in den vergangenen Monaten die Gottesdienste den Landkreis nicht zu einem Hotspot gemacht haben.

Welche Alternativen zum Gottesdienst wird es im Südharz geben?

Ich empfehle den Weihnachtspilgerweg in Elende. An einen Wunschbaum kann man dort seinen persönlichen Wunsch hängen. In Salza gibt es einen beeindruckenden Adventskalender mit Stationen zur Weihnachtsgeschichte. In Nordhausen bekommen alle Mitglieder der Blasii-Gemeinde die Frohe Botschaft in den Briefkasten. In Sollstedt und Bleicherode beispielsweise wird man mit Anmeldung den Gottesdienst besuchen können, zugleich aber wird dieser auch online auf Youtube zu erleben sein. Bielen ist komplett ins Internet gegangen. Andere Kirchen wiederum werden zu Heiligabend einfach geöffnet sein.

Sollten dies alle sein?

Immer. Denn Kirchen sind andere Orte. Hier habe ich die Möglichkeit, aus allem, was mein Leben bewegt, herauszutreten, Stille und Einkehr im Gebet zu finden.

Rückblickend: Wie stressig war dieser Advent für Sie?

Die besondere Herausforderung war das Emotionale: Die Absage etwa eines Posaunenspiels vorm Altenheim oder Krankenhaus ist ja das eine, das lässt sich schnell via Whats-App oder Anruf erledigen. Dies aber emotional durchzustehen, dauert länger. So oder ähnlich ging es vielen Gemeindemitgliedern, blickt man auf den Aufwand für Hygienekonzepte und Anmeldesysteme für Gottesdienste, die es nun doch vielerorts nicht geben wird. Entsprechend Respekt habe ich vor diesen Menschen.

Können Sie dieser Situation etwas Positives abgewinnen?

Die Großmutter meiner Frau ist vor wenigen Tagen 97 Jahre alt geworden. Sie erzählte, schon manches Weihnachten ganz anders als vorgestellt verbracht zu haben. Es passiert immer wieder Neues, dafür sollten wir offen sein. Vielleicht sind wir dieses Weihnachten sensibler und aufmerksamer. Ich hoffe sehr, dass das Wort der Weihnacht vom Frieden auf Erden deutlicher gehört werden kann, ist es um uns herum doch stiller als sonst.

Ein Überblick über die Angebote der Kirchen findet sich auf der Internetseite des Kirchenkreises: www.ev-kirchenkreis-suedharz.de