Tipps fürs Wochenende im Südharz: Unsere Top 5

Peter Prescher bietet Führungen zu historischer Technik in der Traditionsbrennerei Nordhausen an.

Am 21. Mai ist Internationaler Museumstag. Im Südharz beteiligen sich sechs Museen. Doch es gibt noch viel mehr zu erleben an diesem Wochenende. Hier ein Überblick.

Tipp 1: Treckertreffen in Großlohra

Die Festwiese in Kleinwenden wird am 19. Mai ab 12 Uhr Schauplatz des diesjährigen Treckertreffens. 20 Uhr lädt DJ Horst Angelstein ein. Am 20. Mai startet ab 10 Uhr ein buntes Programm. Um 13 Uhr beginnt der Treckercorso durch Großlohra. Ein Akkordeon-Konzert folgt 14 Uhr. Die Blechbuben spielen ab 20 Uhr zum Tanz auf. Ein von den Hainleitemusikanten gestalteter Frühschoppen am 21. Mai ab 10 Uhr beendet das Treffen.

Tipp 2: Museumstag im Südharz

Ein vielfältiges Programm erwartet die Gäste am 21. Mai im Schloss Heringen. Durch das Schloss gibt es Führungen ab 11 und 14 Uhr. Um 13 und 15 Uhr beginnen Filmvorführungen zum ältesten Dorf Thüringens. Von 11 bis 16 Uhr kann man sich in einer Schreibwerkstatt mit Tinte, Feder und Pinsel ausprobieren. Um 17.30 Uhr beginnt eine humorvolle Märchenlesung mit Professor Zwanziger.

Das Ifa-Museum in Nordhausen öffnet am 21. Mai von 10 bis 16 Uhr seine Türen. Bei kostenfreiem Eintritt kann man auch die Sonderschau zur Zweiradproduktion im Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl anschauen.

Im Tabakspeicher-Museum von Nordhausen ist am 21. Mai um 14 Uhr eine Vorführung historischer Telefonie, Telegrafie und Kinotechnik geplant. Vorbereitet ist zudem ein Fragespiel zur Sonderausstellung „Hinter Schloss und Riegel“. Geöffnet ist das Museum 10 bis 17 Uhr.

Auch das Nordhäuser Kunsthaus Meyenburg beteiligt sich von 10 bis 17 Uhr am Museumstag. Das Tanzstudio von Louiza Radeva zeigt hier am 21. Mai ab 15 Uhr Tänze aus den 1920ern – passend zur aktuellen Ausstellung. Zur Geschichte der Villa sind zwei Führungen um 11 und 15.30 Uhr geplant.

Die Nordhäuser Flohburg veranstaltet am 21. Mai von 10 bis 14 Uhr ein Kinderfest – bei freiem Eintritt. Es warten beispielsweise Papprollentierchen, eine Waffelstation und ein Wurfspiel auf die Mädchen und Jungen.

Die Nordhäuser Traditionsbrennerei bietet am 21. Mai ab 11 Uhr eine kostenfreie technische Führung an. Peter Prescher führt die historische Dampfmaschine aus dem Jahr 1906 vor, zeigt ebenso die Mühlen- und Brenntechnik sowie die Transmission. Zu Beginn gibt es standesgemäß einen Nordhäuser Korn.

Tipp 3: Zirkusakrobatik in Nordhausen

Am 20. Mai ist der Zirkuskünstler Florian Zumkehr in Nordhausen. Um 20 Uhr bringt der Akrobat und Musiker die Rastlosigkeit eines Zirkuskünstlers auf die Bühne im Zappelini-Zelt am Alten Tor. Er nutzt Akrobatik, Tanz, Live-Musik, Schattenspiel und Theater, um die Bedeutung von Zuhause zu erforschen.

Tipp 4: Heringer Schlosskonzert

„James Bond lernt Spanisch“: Unter diesem Titel steht das Heringer Schlosskonzert am 19. Mai. Blechbläser und ein Schlagzeuger des Loh-Orchesters spielen ab 19 Uhr Auszüge aus Bizets Oper „Carmen“, der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ und bekannte James-Bond-Melodien.

Tipp 5: Jazzfrühling in der Rolandstadt

Das fünfte Konzert innerhalb des 23. Nordhäuser Jazzfrühlings steht am 20. Mai ab 20 Uhr auf dem Programm. Der Jazzclub präsentiert in seiner „Jazz-Mangel“ in der Barfüßerstraße 3 die international renommierte Band Fusk. Die vier Musiker wollen ihren Spielwitz und Ideenreichtum unter Beweis stellen.

Weitere Veranstaltungen

Die kleine Besetzung aus Violine und Violoncello lädt für den 19. Mai im Nordhäuser Kunsthaus ein, die musikalischen, klanglichen und spieltechnischen Möglichkeiten dieser Instrumente ganz intim zu erleben. Beginn des 4. Kammerkonzerts des Loh-Orchesters ist 19 Uhr. Gespielt werden Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Ignaz Pleyel und Reinhold Glière.

Im Nordhäuser Jugendclubhaus wird am 20. Mai ab 22 Uhr House aufgelegt. Für die elektronischen Beats sorgen DJ Kit da Funk und DJ Serious.

Am 21. Mai sorgt Alleinunterhalter Alfons Solo ab 14.30 Uhr am Neustädter Gondelteich für Livemusik. Dazu gibt’s Bier vom Fass, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen.