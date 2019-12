An der Tischtennisplatte hauen sich vier grauhaarige Herren die Bälle um die Ohren. Es wird gescherzt – und wie. Konzentrierter sind die Badmintonspieler. Fast jeder Schlag ein Treffer. Beim Hockey rinnt der Schweiß. Drei gegen drei. Erst gegen Ende der halben Stunde werden die Bewegungen etwas langsamer. Fast dreißig Nordhäuser Senioren zwischen 65 und 81 Jahren trainieren jeden Montag zwei Stunden in der Sporthalle des LV Altstadt in der Sangerhäuser Straße.

Chef der „alten Knaben“ ist Reiner Berndt, Seniorenwart des Kreissportbundes. Vor sechs Jahren hat er eine Männer-Sportgruppe ins Leben gerufen und damit eine Lawine losgetreten. „Mittlerweile sind wir 28 und ich kann keinen mehr aufnehmen, wenn wir vernünftig trainieren wollen“, sagt der 77 Jahre alte einstige Sportlehrer, dessen Frau Bärbel die Gymnastikgruppe der Damen leitet.

Seniorensport boomt in Thüringen, auch in Nordhausen. „Wir haben über 200 neue Mitglieder zwischen 50 und 80 aufgenommen – ein explosionsartiger Anstieg. Du merkst, welchen Spaß es den Älteren macht, Sport zu treiben. Das ist echte Liebe an der Bewegung“, so Berndt, der das Hauptmotiv seiner „Grauhaarigen“ mit „gesund alt werden“ beschreibt. Über 12.000 Seniorensportler Ü 50 gibt es im Freistaat. Im Landkreis Nordhausen sind es fast 6000, etwa 40 Prozent aller Mitglieder. „Ohne Senioren würde im Ehrenamt in den Vereinen nichts laufen“, so Berndt.

Wie der Senioren-Sport auch in Nordhausen boomt

Der Älteste der fidelen Truppe ist Wolfgang Will. Er ist heute nicht da. Aber auch Herbert Heider und Gerhard Hotze machen mit ihren 78 Jahren einen ziemlich fitten Eindruck. „Wir machen alle jedes Jahr das Sportabzeichen, mindestens in Bronze, meist in Gold oder Silber“, sagt Heider, der früher Volleyball gespielt hat. Ex-Fußballer Hotze erzählt stolz, dass er noch zweimal im Jahr auf den Brocken wandert. Der „Benjamin“ in der ungewöhnlichen Sportgruppe ist Wolfgang Uhlmann mit „jugendlichen“ 65 Jahren. „Ich wollte einfach wieder Sport treiben, und da kam diese tolle Truppe gerade recht. Inzwischen habe ich 15 Kilo abgenommen und fühle mich wohl“, so der frühere Volleyballer.

45 Euro kostet der Mitgliedsbeitrag im Jahr für die Seniorensportler. Gut angelegtes Geld findet Berndt. „Die Sportler sind versichert, wir machen auch Wanderungen und Ausflüge. Da gibt es ab und zu auch mal ein Frühstück oder Mittagessen vom Sportbund“, so der Seniorenwart, der mit seinen Männer im Sommer auch Rad fährt und zum Bowling und Kegeln geht. Nur Fußball und Handball sind wegen der Verletzungsgefahr verboten. „Die Koordination und Reaktionsschnelligkeit nicht zu verlieren, ist ganz wichtig im Alter. Ich werde so lange Sport treiben wie ich Auto fahre“, sagt Gerhard Hotze.

Ältere zum Sporttreiben zu bewegen, ist aktuell nicht schwer. „Dafür ist es schwieriger, Sportstätten und Übungsleiter für den Ansturm zu finden“, weiß Berndt für den die Halle des LV Altstadt ein Glücksfall ist, da dort auf dem uralten DDR-Parkett kein Schulsport mehr stattfindet. Für Berndt, der schon alle Altersklassen trainiert hat, sind seine Rentner „das dankbarste Alter“.

„Es ist viel schöner in der Gemeinschaft, als im Fitnessstudio zu rackern“, wirbt Berndt für Sport im Verein. Der Kreissportbund kooperiert mit den Krankenkassen, dem Kneipp-Verein, dem Behindertensport und den Senioreneinrichtungen von Bleicherode bis Ellrich. Bewegung im Quartier heißt eine erfolgreiche Aktion des Landessportbundes, der auch einen Alltags-Fitness-Test anbietet, um das Niveau vor dem Neustart zu ermitteln.

Für Rainer Berndt ist auch am Abend nicht Schluss mit Sport. Er geht dann in seine „Muckibude“ unter dem Dach seines Hauses und stemmt Hanteln. „Meinen inneren Schweinehund muss ich trotzdem immer wieder überwinden. Aber danach geht es mir einfach gut.“