Weihnachtspäckchen für Familien in Rumänien

Die wegen der Corona-Pandemie steigende Zahl der Arbeitslosen, hohe Lebensmittelpreise, niedrige Löhne und fehlende Perspektiven im eigenen Land erschweren vielen Menschen in Rumänien das Leben. Um besonders bedürftigen Familien zu Weihnachten eine Freude zu bereiten und ein Hoffnungszeichen zu geben, organisieren die Kolpingfamilien im Diözesanverband Erfurt, wie schon seit 1990, auch in diesem Jahr eine Weihnachtspaketaktion.

Von Geldspenden werden Transport- und Organisationskosten finanziert und auch für einige Familien das dringend notwendige Brennholz für den Winter gekauft. Die Weihnachtspäckchen mit dem empfohlenen Inhalt werden in ganz Thüringen gesammelt und in Rumänien an den Kolping-Regionalverband Banat zur Verteilung an Bedürftige übergeben. Für eine gerechte Verteilung ist es wichtig, dass die Päckchen einen möglichst gleichen Inhalt haben. „Wir empfehlen einmal Kakao, Kaffee, Reis, Nudeln, Brühwürfel, Pfefferkuchen, zweimal Pudding, dreimal Süßigkeiten, drei Tafeln Schokolade, als Backzutaten Rosinen, Mandeln, Kokosflocken sowie als Kosmetik Duschbad, Shampoo, Seife, Zahnpflege, Deospray und vielleicht ein Spiel-, Mal- oder Schreibzeug“, so Günter Wagner von der Nordhäuser Kolping-Familie. Ein Päckchen sollte nicht schwerer als sieben Kilogramm sein. Getragene Kleidung und überlagerte Lebensmittel dürfen nicht enthalten sein.

Die Kolpingfamilie Nordhausen nimmt die Päckchen am Samstag, 7. November, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr im Kapitelhaus am Dom entgegen. Für Transportkosten sowie zum Kauf von Lebensmitteln in Rumänien wird um fünf Euro pro Päckchen gebeten. Wem das Päckchenpacken zu schwer fällt, kann auch mit einer Geldspende helfen.

Überweisungen sind auf das Spendenkonto des Kolpingwerkes Erfurt bei der PAX-Bank eG, IBAN: DE57 3706 0193 5040 0410 11 BIC: GENODED1PAX mit dem Stichwort „Paketaktion“ möglich oder können bei der Paketannahmestelle direkt abgegeben werden.