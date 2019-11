Musikschule Saale-Orla Pößneck bereitet abwechslungsreiches Adventskonzert vor. Zu hören ist es am 1. Dezember.

120 Kinder und Jugendliche auf der Bühne

Pößneck „Das Adventskonzert unserer Musikschule ist neben der Einstimmung auf die Weihnachtszeit auch immer wieder ein Beweis des Könnens unserer Kinder und Jugendlichen“, sagt ­Stefan Blecks, Vorsitzender des Fördervereins der Musikschule Saale-Orla, Schulteil Pößneck. „Bei Gelegenheiten wie dieser zeigt sich, dass eine musikalische Ausbildung jede Anstrengung wert ist ganz besonders, wenn man in die strahlenden Augen der Eltern, Geschwister und Lehrer blickt.“

So hofft Stefan Blecks gemeinsam mit den Pädagogen der Pößnecker Musikschule, dass der Saal des Pößnecker Schützenhauses voll sein wird, wenn am 1. Dezember um 18 Uhr das Musikschul-Adventskonzert mit dem Motto „Alle Jahre wieder“ angestimmt wird. „Wir werden die gesamte Breite der musikalischen Ausbildung in einem abwechslungsreichen, niveauvollen Konzert präsentieren“, verspricht Schulteilleiter Daniel Vlad. Auf der Bühne werden sich um die 120 Mitwirkenden abwechseln.

Ein „Marathon-Konzert“ müsse trotzdem niemand befürchten, sagt Klavierlehrer Lothar Färber, der als Moderator durch das Programm führen wird. Dieses werde etwa zwei Stunden mit einer 20-minütigen Pause in der Mitte dauern.

Im ersten Teil sind traditionelle Weihnachtslieder zu hören, dargeboten von den Kindergartenkindern aus der musikalischen Früherziehung, vom Nachwuchsorchester und von mehreren Solisten. Dazu gesellen sich anspruchsvolle Konzertstücke wie etwa der berühmte „Hexenritt“ aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ oder ein barocker Konzertsatz für fünf Querflöten.

Den zweiten Teil des Programms eröffnet das Zupforchester aus Schleiz, welches schon in den vergangenen Jahren das Pößnecker Programm bereichert hatte. Selbstverständlich wird auch das Jugendsinfonieorchester Da Capo zu hören sein. Dieses hat für das Adventskonzert neue Musikstücke erarbeitet. So werden unter anderem „A Christmas Festival“ von Leroy Anderson und der Weihnachts-Ohrwurm „White Christmas“ von Irving Berlin zu hören sein. „Zwei märchenhafte Stücke von Edvard Grieg für Klavier zu zwei beziehungsweise zu vier Händen runden das Konzert ab“, so Lothar Färber.

Für diesen Höhepunkt im Konzertjahr der Musikschule wird seit Monaten geprobt. „Daher darf sich auch niemand wundern, wenn vielleicht schon im Oktober die ersten weihnachtlichen Klänge aus der Musikschule zu hören waren“, sagt Daniel Vlad.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses. Nähere Informationen über die landkreiseigene Einrichtung gibt es unter http://www.musikschule-saale-orla.de/