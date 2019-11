Pößneck. Programm mit in- und ausländischem Liedgut verschiedener Epochen am Samstag im Pößnecker Schützenhaus.

175 Jahre Liedertafel und 50 Jahre Cantat in Pößneck

Der Männergesangverein Liedertafel Pößneck wird in diesem Jahr 175 Jahre und der Frauenchor Cantat Pößneck 50 Jahre alt. Aus diesen Anlässen wird es am Samstag, 16. November, ab 14 Uhr ein gemein­sames Konzert der beiden Sing­gemeinschaften im Festsaal des Pößnecker Schützenhauses geben.

Beiden jeweils um die 20 Mitglieder starken Klangkörpern steht Ilse Greiner-Adam aus Rudolstadt künstlerisch vor. Sie hat mit den Sängerinnen und Sängern ein Programm mit in- und ausländischem Liedgut verschiedener Epochen vorbereitet. Auftritte befreundeter Chöre aus dem Orlatal und darüber hinaus ergänzen die festliche Veranstaltung.

Karten sind in verschiedenen Vorverkaufsstellen erhältlich, darunter die Stadtinformation und die Buchhandlung Am Markt in Pößneck. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.