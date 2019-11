Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf zum Rieseneck!

Am Sonnabend, 16. November, führen die Wanderfreunde Pößneck eine Wanderung „Hummelshain – Rieseneck – Linzmühle – Hummelshain“ durch. Die Strecke beträgt etwa 17 Kilometer. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der Shedhalle in Pößneck beziehungsweise um 9 Uhr in Hummelshain am Eingangstor zum Schloss. Gäste sind willkommen. Anmeldungen zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften nimmt Bärbel Kühn unter Telefon (03647) 418725 entgegen.