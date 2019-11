Foto: Engel in Zivil

Die Engel in Zivil

Neustadt. Rocksack und Engel in Zivil im Wotufa-Saal Neustadt.

Freizeit / Musik Da gibt’s was auf die Ohren!

Da gibt’s was auf die Ohren!

Den Wotufa-Saal in Neustadt rocken am Samstag, 23. November, die Bands Engel in Zivil und Rocksack. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Rocksack aus Crossen lassen AC/DC, Motörhead oder Metallica aufleben, teilen die Veranstalter vorab mit. Und die Engel in Zivil aus dem Erzgebirge seien garantiert nicht böse, sie hätten sich aber so sehr dem Sound der Böhsen Onkelz verschrieben, dass sie als eine der besten Onkelz-Coverbands Deutschlands gelten.