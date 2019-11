Mit dem Rathaussturm läuteten die Narren der Duhlendorfer Karnevallgesellschaft in Neustadt die Fünfte Jahreszeit ein.

Neustadt. Die Narren um Christian Thuy wollen es an den kommenden 107 Tagen genauso gut machen wie Ralf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klaus-Jürgen Jahn ist zum fünften Mal Schlüsselträger

Auf dem Neustädter Marktplatz wurde die Fünfte Jahreszeit pünktlich am 11.11. um 17.11 Uhr mit einem Kanonenschuss eingeläutet. Die Narren der Duhlendorfer Karnevalgesellschaft bekamen von Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) den Schlüssel des Rathauses für die kommenden 107 Tage überreicht. „Wir werden die Geschicke der Stadt genauso gut leiten wie unser Bürgermeister Ralf“, versprach Präsident Christian Thuy den zahlreich erschienenen Zuschauern. Und auch ansonsten mangelt es den Karnevalisten nicht an Ideen, etwa bei der Neugestaltung des Marktplatzes, für den sie sich künftig „statt eines Festzeltes einen massiven Veranstaltungssaal“ vorstellen können. Aufgeschlossen zeigten sie sich auch für weitere Eingemeindungen, um bald „von der Weltmetropole Neustadt an der Orla sprechen zu können.“ Beim anschließenden Schlüsselkampf legten sich Verkehrsminister Dominik Köhler, Finanzminister Peter Döpel und Klaus-Jürgen Jahn, Minister für Schrift und Druck, ordentlich ins Zeug. Nach den Spielen „Paketklebeband abrollen“, „Murmeln von Flasche zu Flasche füllen“ und „Kiste öffnen“ stand Klaus-Jürgen Jahn als Sieger fest und ist damit bereits zum fünften Mal Schlüsselträger.