Pößneck. Neunköpfige Band um Daniel Vlad gibt am 30. November Konzert der Jazzmeile Thüringen in Pößneck.

Saalebrass bringt gute Laune in den Bilke-Saal

Die Jazzmeile Thüringen bringt die Rudolstädter Band Saalebrass in den Pößnecker Bilke-Saal. Die neunköpfige Formation um den Pößnecker Musikschulleiter Daniel Vlad will am Samstag, 30. November, ab 20 Uhr gute Laune verbreiten.

Saalebrass wurde 2010 von drei ehemaligen Rudolstädter Gymnasiasten und Bandleader Daniel Vlad gegründet. Das breite Repertoire von Swing und Blues über Klezmer und Gospels bis hin zu Evergreens und Filmmusik steht für die Spielfreude der Freizeit- und Berufsmusiker. „Mit ihrer Musik arbeitet sich Saalebrass durch die Musikgeschichte des Jazz und spannt den Bogen vom souligen New-Orleans-Blues bis zu rockigen Interpretationen von Carlos Santana und Deep Purple“, teilt die Jazzmeile Thüringen mit.

Der Band gehören an: Daniel Vlad (Saxophon, Trompete, Horn), Elke Stadelmann (Saxophon), Peter Taeger (Saxophon), Karsten Krist (Keyboard), Andreas Paschold (Schlagzeug), Bernd Stiller (Posaune), Lutz Unbehaun (Trompete), Martin Brüggemann-Wenzel (Trompete) und Carlo Berghäuser (Bassgitarre).

Die Jazzmeile zieht sich 2001 mit zunehmender Publikumsresonanz durch den Freistaat. Die Stadt Pößneck beteiligt sich seit mehreren Jahren als einzige aus dem Saale-Orla-Kreis an diesem Festival mit Konzerten an etwa 25 Standorten. In diesem Jahr fanden erstmals gleich drei Jazzmeile-Veranstaltungen in der Bilke statt, der Auftritt von Saalebrass soll der krönende Abschluss sein.