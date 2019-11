Wenn ich an das Ergebnis der jahrzehntelangen Straßenausbaubeitragsdebatten in Thüringen denke, fällt mir Schneewittchen ein. Diesem wurde ein herrlicher Apfel gereicht, doch leider war er vergiftet. Das trifft, wie ich finde, für die aktuelle Gesetzgebung in dieser Frage zu.

Die Thüringer wurden rechtzeitig vor der Landtagswahl mit dem Ende der Straßenausbaubeiträge beschert – auf den ersten Blick ein großer Wurf. In der Vorfreude darauf blieb für ein sorgfältiges Kleingedrucktes keine Zeit und die Details mit ihren möglichen Folgen hat in der allgemeinen Euphorie auch kaum einer wahrgenommen – jetzt wird hunderten Menschen allein in Pößneck im wahrsten Sinne des Wortes die Rechnung dafür präsentiert.

Erste Stimmen schimpfen darüber, dass konservative Politiker wie der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) nur nachtreten würden, um eine Errungenschaft von Rot-Rot-Grün zu beschädigen. In Wahrheit ist die Welle der Bescheide eher auf das SPD-geführte Ministerium für Inneres und Kommunales zurückzuführen, welches mit ihrem sicher pflichtgemäßen Rundschreiben vom 30. September vielleicht sogar sprichwörtliche schlafende Hunde geweckt hat.

Der eine und andere Einheimische wittert zudem Verrat, weil die Bescheide erst nach der Landtagswahl in die Welt gesetzt wurden. Speziell in Pößneck konnten die leidigen Rechnungen gar nicht eher verschickt werden, weil der Stadtrat Anfang des Jahres einen Verzicht auf die Erhebung dieser Abgabe bis zum 31. Oktober beschlossen hatte.

Ich gehe davon aus, dass uns die Straßenausbaubeiträge noch lange Zeit beschäftigen und so oder so Geld kosten werden. Allein schon deshalb, weil sie in Pößneck in zehn Jahresraten abgestottert werden können.