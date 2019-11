Der städtische Weihnachtsbaum wird per Kran in Position gebracht.

Weihnachten kann kommen

Am Mittwoch, 29. November, wurde auf dem Pößnecker Marktplatz der diesjährige städtische Weihnachtsbaum aufgestellt. „Die Fichte, die Privatpersonen zur Verfügung gestellt haben, wurde am Vormittag in der Beethovenstraße abgesägt und anschließend zum schiefen Marktplatz transportiert“, teilte die städtische Öffentlichkeitsarbeiterin Anne Gölitzer mit. „Im Laufe der Woche wird der zwölf Meter hohe Baum noch weihnachtlich geschmückt.“