Mann öffnet Tür von Streifenwagen und bedroht Polizisten mit einem Hammer

Drognitz Ein 46-Jähriger hat nach einer Bedrohungshandlung Besuch von der Polizei bekommen. Er bedrohte die Beamten bei deren Ankunft mit einem Hammer.

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr hat ein 46-jähriger Mann in Drognitz Polizisten mit einem Hammer bedroht und körperlich bedrängt. Die Polizei hatte den Mann aufgesucht, weil dieser am Vormittag eine jemanden bedroht hatte.

Der Beschuldigte ging unvermittelt auf denStreifenwagen der Polizisten zu und öffnete die Fahrertür. Währenddessen hielt er einem Hammer in seiner Hand und bedrängte den Beamten auf dem Fahrersitz. Der Streifenpartner konnte den 46-Jährigen laut Polizei festnehmen, ohne dass sich jemand verletzte.

Zur Einschätzung der psychischen Gesundheit des Beschuldigten wurde ein Notarzt verständigt. Dieser wies den Mann in ein Krankenhaus ein. Es wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 46-Jährigen ermittelt. X

