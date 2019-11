Abschied ins Ungewisse

Für Stefan Gruhner ist Mittwoch, der 27. November, der letzte Tag als Landtagsabgeordneter. Nach seiner Wahlniederlage am 27. Oktober konstituiert sich der Thüringer Landtag am Donnerstag neu. Ein Rückzug aus der Politik bedeutet das für den Schleizer CDU-Politiker jedoch nicht. „Bis zur Neuwahl des Kreisvorstandes im nächsten Frühjahr bin ich CDU Kreisvorsitzender. Bis dahin werde ich entscheiden, ob ich dieses Ehrenamt darüber hinaus fortsetze. Das hängt auch davon ab, wie stark ich beruflich eingebunden bin. Das entscheide ich aber in aller Ruhe und mit unserem Team in der CDU gemeinsam“, sagt er.

Zukunft ungewiss Wo Stefan Gruhner demnächst arbeiten wird, ist ungewiss. „Ich habe ein Rückkehrrecht zu meinem alten Arbeitgeber die Thüringer Staatskanzlei. Dort war ich für die Ausübung meines Mandats beurlaubt und kann nun dorthin zurück“, sagt er. Allerdings gäbe es noch weitere Optionen für ihn, an anderer Stelle tätig zu werden. Noch sei nichts entschieden. In zwei Wochen könne er konkretere Auskünfte geben. Gut vier Wochen nach einer Wahl seien solche Sachen meist noch nicht klar, meint er. Dass es ihn in die Bundeshauptstadt verschlagen könnte, will er weder bestätigen noch dementieren. „Was die Zukunft angeht, bin ich absolut positiv gestimmt, freue mich auf neue Aufgaben und genieße die neu gewonnene Freiheit“, sagt er. Mit seinem Ausscheiden aus dem Landtag habe er eine breitere Palette an beruflichen Optionen. Wenig in der Öffentlichkeit Nach seiner Wahlniederlage war Stefan Gruhner auf offiziellen Terminen kaum mehr zu sehen. Das habe laut dem CDU-Politiker vor allem mit parteiinternen Terminen zu tun und, dass er sein Büro im Landtag abwickeln musste. Zudem habe er kaum mehr Einladungen zu offiziellen Terminen erhalten. Sein Wahlkreisabgeordneten-Büro an der Geraer Straße in Schleiz ist aktuell kaum besetzt. Es bleibt aber als CDU-Kreisgeschäftsstelle erhalten, als das es bereits schon zuvor gedient hat. Sein Büroleiter Alex Neumüller (CDU) ist bis Ende des Jahres beurlaubt. Er wird in danach ein einem Nachbarkreis ein Büro eines CDU-Wahlkreisabgeordneten leiten. „Mit einem neuen Arbeitgeber aus der Politik ist das Verständnis für meine ehrenamtliche Tätigkeit als 1. ehrenamtlicher Beigeordneter der Einheitsgemeinde Rosenthal am Rennsteig und als Kreistagsmitglied natürlich größer“, sagt Neumüller.