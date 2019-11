Arbeitslose aus Automobilindustrie zu Handwerkern umschulen

Mitarbeiter der Automobilindustrie, die ihre Arbeitsplätze verlieren, sollen zu Handwerkern umgeschult werden. „Der Staat soll das fördern und begleiten. Denn wir brauchen Arbeitskräfte“, forderte der Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen, Klaus Nützel, vor 150 geladenen Gästen zum 7. Schleizer Wirtschaftsabend am Dienstag in der Wisentahalle.

Der Handwerkskammerpräsident wies auf den akuten Fachkräftemangel bei den Handwerksunternehmen und die drohende Gefahr für Mitarbeiter der Automobilindustrie und von Zuliefererbetrieben hin, wenn künftig verstärkt Elektroautos mit weniger Bauteilen gebaut werden.

Auch wenn sich der Wachstumsmotor in den vergangenen Monaten etwas verlangsamt habe, würden 92 Prozent der Handwerksbetriebe im Osten Thüringens ihre Auftragslage als befriedigend und gut einschätzen. Im Saale-Orla-Kreis gehen 86 Prozent der Handwerksunternehmen auch künftig von gleichbleibenden Umsätzen aus. „Die Auftragsvorlauf unserer Mitgliedsbetriebe beträgt ein viertel Jahr“, sagte Nützel. Jeder zweite Handwerksbetrieb im Saale-Orla-Kreis habe in einer Umfrage Vollauslastung gemeldet.

Der Handwerkskammerpräsident wünscht zudem, dass Thüringen in den nächsten Wochen oder Monaten eine stabile Landesregierung erhält, um Planungssicherheit für Förder- und Ausbildungsmittel zu erhalten.

Die Zahl der Handwerksbetriebe in Ostthüringen sei nahezu konstant. Sorgen bereite der Kammer jedoch der Rückgang meisterpflichtiger Betriebe, die für die Ausbildung wichtig seien. Mit der Novellierung der Handwerksordnung im Jahr 2003 seien über 50 meisterpflichtige Berufe verloren gegangen. Das habe heute zur Folge, dass viel zu wenig Ausbildungsbetriebe vorhanden seien, schätze er ein.

Die Inhaber von 3622 der 9400 Handwerksbetriebe in Ostthüringen seien älter als 55 Jahre. Im Saale-Orla-Kreis sei die Tendenz noch dramatischer: 630 Inhaber von Handwerksbetrieben, was 42 Prozent entspreche, seien in diesem Alter und müssten in den kommenden zehn Jahren einen Nachfolger suchen. Man müsse die Jugend motivieren, eine Meisterausbildung zu machen und einen Betrieb zu übernehmen. „Zurzeit gibt es die Tendenz zu Ein-Mann-Betrieben. Und das ist ein großes Problem“, bedauerte Nützel. Denn wenn ein Meister die Woche über mit auf der Baustelle arbeite, hätte er keine Lust, am Wochenende Ausschreibungsunterlagen auszufüllen, die in Thüringen in den vergangenen Jahren immer bürokratischer geworden seien. Dank voller Auftragsbücher durch Privatkunden würden sich manche Handwerksbetriebe nicht an Ausschreibungen für größere Aufträge beteiligen. Das führe beispielsweise dazu, dass manche Wohnungsunternehmen wie in Jena einen Auftragsstau von Millionen Euro hätten, so der Handwerkskammerpräsident. „Die Politiker und die Verantwortlichen in den Ministerien sind gefragt, das zu regulieren, um das Ausbluten von Handwerkern in der Region zu verhindern“, sagte Nützel und bekam großen Applaus. Er regte an, Thüringen solle dem Beispiel einiger Bundesländer folgen und eine Meistergründungsprämie von bis 15.000 Euro für Meister anbieten, die einen Handwerksbetrieb gründen oder übernehmen.

Wenn Studenten keine Praktikumsplätze in Jena finden, bewerben sie sich in anderen Bundesländern

Kristin Wagner von Nucleus Jena, einem Servicezentrum für Forschungsförderung und Technologietransfer der Friedrich-Schiller-Universität, bot Handwerksbetrieben die Unterstützung von Wissenschaftlern an, falls diese Prototypen errichten wollen.

„Wir haben an der Universität knapp 18.000 Studierende, die spätestens im dritten Semester nach Praktikumsplätzen suchen. Ich habe jede Woche in der Beratung Studierende, die nicht wissen, wo sie sich bewerben sollen. Wenn sie bei den Firmen in Jena keinen Praktikumsplatz finden, bewerben sie sich in anderen Bundesländern und bleiben meist dort. Deshalb suchen wir Unternehmen in Thüringen, die Praktikumsplätze anbieten“, sagte Ekaterina Maruk vom Career Point der FSU Jena. Die Angebote würden unter anderem über die Career-Uni-Jena-App an die 2400 aktiven Nutzer gebracht.

In diesem Jahr werde es im Saale-Orla-Kreis wahrscheinlich keine 600 Geburten bei 1300 Sterbefällen geben, verdeutlichte Landrat Thomas Fügmann (CDU) das demografische Problem. Die Zahl der Einwohner im Landkreis sei in den vergangenen 25 Jahren um 23.000 auf 81.000 zurückgegangen. „Wenn man an wirtschaftlicher Entwicklung interessiert ist, dann müssen wir uns für Personen außerhalb des Saale-Orla-Kreises öffnen. Das können Bürger aus anderen Regionen Deutschlands sein, aber auch aus anderen Ländern“, so Fügmann.

In diesem Jahr hätten 80 Personen einen Asylantrag im Saale-Orla-Kreis gestellt. Das sind so viele wie zu Spitzenzeiten im Jahr 2015 innerhalb einer Woche. „Wir müssen ein Stück toleranter werden. Die Menschen, die zu uns kommen und bei uns arbeiten wollen, sind herzlich willkommen. Denn wir brauchen sie unbedingt“, sagte Fügmann und bekam großen Applaus.

Bürgermeister Marko Bias (CDU) wies auf dem von Stadt und Landkreis organisierten Schleizer Wirtschaftsabend darauf hin, dass in den nächsten zwei Jahren neue Bauflächen für Eigenheime erschlossen werden sollen. „Wir hoffen mit den Investitionen im touristischen Bereich wie dem Ausbau des Radweges von Gräfenwarth an die Sperrmauer, als Region für Einwohner und Touristen attraktiver zu werden. Auch wollen wir bereits Geschaffenes wie unser Freibad, die Bibliothek und das Schleizer Dreieck weiter stärken. Für unsere Jugend wollen wir mit dem neuen Kinder- und Jugendzentrum und Pumptrack ein attraktives Jugendzentrum schaffen“, sagte Bürgermeister Bias.