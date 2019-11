Bias rät noch von Maklerverträgen für Schleizer Baugebiet ab

Schleiz. Noch steht nicht fest, ob die Stadtverwaltung oder ein Privatunternehmen die Baugrundstücke in der Oschitzer Straße in Schleiz vermarktet.

Das Interesse am geplanten Eigenheim-Baugebiet oberhalb des neuen Fitnessstudios in der Oschitzer Straße in Schleiz ist sehr groß. Über 100 Bürger kamen Mitte September zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Viele davon haben sich bereits auf eine Liste der Stadtverwaltung eintragen lassen. Wie man sich in Schleiz erzählt, würde bereits ein Immobilienmakler auf seine guten Kontakte verweisen und Maklerverträge offerieren, die einen Suchauftrag zum Gegenstand hätten.