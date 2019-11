Geld für DRK-Kindergärten in Oberböhmsdorf und Tanna

Kindergärten des DRK-Kreisverbandes Saale-Orla im Schleizer Ortsteil Oberböhmsdorf und in Tanna erhalten beantragte Gelder aus der Infrastrukturpauschale. Dem stimmten die Stadträte Schleiz und Tanna zu. Die Städte erhalten jedes Jahr eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1000 Euro pro geborenes Kind.

Der DRK-Kindergarten „Pfiffikus“ in Oberböhmsdorf erhält Steuergelder in Höhe von 25.000 Euro für eine außerplanmäßige Sanierung eines Gruppenraumes in Gesamthöhe von 46.000 Euro. Weitere 12.000 Euro Infrastrukturpauschale gab es bereits im Vorjahr. Im vergangenen Jahr wurden wegen Feuchtigkeitsflecken an der Innenwand umfangreiche Sanierungsarbeiten im Raum der Frosch-Gruppe vorgenommen. Nach einem Vororttreffen im Februar mit Vertretern des Gesundheitsamtes des Saale-Orla-Kreises und der Stadtverwaltung Schleiz wurde festgelegt, dass keine Ausnahmegenehmigung notwendig sei, da alle Frosch-Kinder in anderen Gruppen untergebracht werden können. Dazu musste im Sportraum der textile durch einen wischbaren Bodenbelag ersetzt werden.

„Die letztendliche Ursache der Nässe an der Innenwand und der Geruchsbelästigung im Gruppenraum war ein nicht bekanntes Abflussrohr vom Obergeschoss kommend. Es war vollkommen durchgerostet und geplatzt“, berichtete DRK-Projektmitarbeiterin Pia Aust im Stadtrat. Nach Austausch der Leitung und Trocknung der Innenwand konnte der Fußboden wieder geschlossen werden. Beim Fußbodenaufbau wurde darauf geachtet, dass die Fußbodendämmung der höchstmöglichsten Stärke entspricht. Die vorhandenen Heizungsleitungen wurden auch in den Fußbodenaufbau verlegt, um eine Ausbildung des Sockels über dem Fußbodenbereich zu vermeiden, so Aust. Nach abschließenden Arbeiten durch Maler und Fußbodenleger entstand ein „Schmuckstück“ im Kindergarten, welches Anfang Juli an die Froschgruppe übergeben wurde.

Der DRK-Kindergarten „Tannaer Zwergenland“ erhält 6000 Euro für die Instandhaltungsmaßnahme zur Entwässerung des Parkplatzes nahe des Spielplatzes.