SKC nimmt neue, alte Heimstätte wieder zünftig in Besitz

Mit der 53. Saison wird ein neues Kapitel in der Geschichte des Schleizer Karnevals Clubs (SKC) aufgeschlagen. Nach dreijähriger Unterbrechung - die letzte Veranstaltung fand im November 2016 statt - kehrten die Narren wieder in ihre alte Heimstätte, die Jahnturnhalle, zurück. Nur wenige Stunden nach deren offizieller Übergabe, bestand die im neuen Glanz erstrahlende Mehrzweckhalle ihre „Feuertaufe“ mit Bravour.

Der unter den Gästen weilende Bürgermeister Marko Bias (CDU) war begeistert, wie schnell es den SKC-Mitgliedern gelungen ist, die Jahnturnhalle in einen faschingsmäßigen Zustand zu versetzen. Schließlich konnten die Narren erst am vergangenen Mittwoch mit den ersten Arbeiten, dem Verlegen der Fußbodenplatten, beginnen. „Es hat uns viel Mühe und Kopfzerbrechen bereitet, die Halle erstmals einzurichten - um gleichzeitig eine ansprechende Atmosphäre zu verbreiten. Im Gegensatz zu früher sind jetzt Bohrmaschine, Tacker und Klebeband beim Einrichten völlig verpönt. Wir mussten uns auf eine total neue Arbeitsweise umstellen“, berichtete Thomas Hähnel, der Präsident des SKC.

Thomas Brunner, die Tanzmaus aus Tanna. Auch er war in der neuen Schleizer Jahnturnhalle zu erleben. Foto: Jürgen Müller

Lobende Worte fand auch Christoph Grimm, der Vizepräsident: „Die Jahnturnhalle ist in ihrer heutigen Form nicht mehr wiederzuerkennen. Aus dem alten Gebäude wurde eine Anlage mit Räumlichkeiten, Sanitäranlagen und Heizung, die sich sehen lassen kann. Kurzum, die Kreisstadt ist jetzt im Besitz einer Mehrzweckhalle, die von allen Vereinen für die verschiedensten Veranstaltungen genutzt werden kann.“

Als sehr gelungen und ordentlich bezeichnete Mario Mayer die neue Jahnturnhalle. Der Schleizer gehört zur Schar der treuen Besucher des SKC-Karnevals. „Sehr schön ist, dass jetzt eine Bühne vorhanden ist. So kann man das Programm in der gesamten Räumlichkeit wesentlich besser verfolgen. Im Gegensatz zu früher ist die Halle bei Sportveranstaltungen heller und freundlicher. Ganz besonders gefällt mir, dass an der Frontseite der Wiedererkennungswert der Turnhalle erhalten geblieben ist“, so Mario Mayer.

Im Rahmen seiner Auftaktveranstaltung konnte der SKC insgesamt Vertreter von zehn Vereinen begrüßen. Natürlich kamen die Gäste nicht mit leeren Händen. Besonders spitzfindig war wieder einmal die Tannaer Abordnung mit ihrem Präsidenten Thomas Brunner an der Spitze. Er brachte neben Reinigungsmitteln, auch einen Trunk - zusammengebraut aus den Rückständen der Reinigung der Teppiche in der alten Turnhalle dort - mit. Allerdings, so schlecht kann selbiger nicht gewesen sein, denn sowohl Brunner als auch der Schleizer Präsident nahmen einen reichlichen Schluck davon, als sie auf eine erfolgreiche Zukunft anstießen. Einen bemerkenswerten Auftritt hatte der Tannaer im anschließenden Programmteil als Tanzmaus.

Als Babys präsentierte sich das SKC-Männerballett am Sonnabend, das sich derzeit aber im Umbruch befindet. Foto: Jürgen Müller

Viel Beifall erhielt auch die 12-jährige Lea aus Greiz, die als Funkenmariechen über die Bühne wirbelte. Fast unmöglich, ein Schleizer Karneval ohne Wieland Henze! Der Weimarer sagte extra einen anderweitigen Auftritt ab, um nach Schleiz zu kommen. Thüringens bester Büttenredner, der gleichzeitig als Kritiker des deutschen Lebens gilt, geistert in dieser Session als „Sindbad der Seefahrer“ durch die Lande.

Neben den Gastauftritten sorgten natürlich auch die SKC-Mitglieder mit ihren Auftritten für reichlich Stimmung im Saal. Schwungvoll zum Einstieg in den Abend zeigten sich die SKC-Garde und die Kindertanzgruppe. Im Umbruch befindet sich das Männerballett des Vereins, trotzdem präsentierten dessen Mitglieder als Babys beziehungsweise Greise den Gästen einen lustigen Beitrag.

Alles im Allem boten die Schleizer Narren eine Veranstaltung, die Lust auf mehr macht. Bereits heute sollten sich die Anhänger die weiteren Termine im kommenden Jahr notieren: 1.Galaabend/15. Februar, Kinderfasching/16. Februar,Weiberfasching/21. Februar sowie 2.Galaabend/22. Februar.