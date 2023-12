223 Päckchen gehen von Sömmerda aus auf die Reise

Christiane und Hajo Brandt, Christine Huke und Akoo Saadati von der Baptisten-Gemeinde in Sömmerda verluden mit Fahrer Heinrich Giesbrecht 223 Weihnachtspäckchen für Kinder in Südosteuropa.

Organisatoren in Sömmerda sagen Danke an Spender und Helfer der Weihnachtsaktion der Bibelmission Deutschland. Wohin die Päckchen gehen.

Trotz des Schneefalls kam der Lastkraftwagen pünktlich aus Leipzig: Fahrer Heinrich Giesbrecht (im Foto rechts) holte am Sonntag, 9.30 Uhr, im Auftrag der Bibelmission Deutschland liebevoll verpackte Weihnachtspäckchen aus der Kreuzkapelle in Sömmerda ab. Viele helfende Hände, darunter Grundschüler, der Rotary-Club, die Handarbeitsgruppe der evangelischen Regionalgemeinde, hatten in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass nun insgesamt 223 Päckchen an arme Kinder in Heimen in Moldawien, Bulgarien oder Ukraine gehen können.

Der Dank der Organisatoren und Helfer vor Ort, Christiane und Hajo Brandt, Christine Huke und Akoo Saadati von der Baptisten-Gemeinde (von links), geht an die vielen Spender im Landkreis sowie an die Sammelstellen Locodemu und Familie Hauschild in Günstedt.