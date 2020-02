Alltagsgeschichte: Kino in der DDR

Jeder hat doch mindestens eine Erinnerung an einen besonderen Kinobesuch seiner Kindheit oder Jugend. Ob es in der Filmbühne, dem Filmsaal des Kulturhauses Rheinmetall oder im Theater des Aufbaus war, wo die schwarz-weißen und später bunten Bilder über die Leinwand flimmerten – auch in Sömmerda war das Lichtspielhaus ein beliebter Freizeitort.

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Erfurt hat es sich das Projekt „Kino in der DDR“ zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Zeitzeugen eine Alltagsgeschichte des Kinos in der DDR zu erarbeiten und sich damit auf die Spuren des Kinoerlebens zwischen 1949 und 1990 zu begebenen.

Der UFA-Palast Erfurt im Jahr 1995. Foto: Fotografie: Christine Riesterer / Stadtarchiv Erfurt / TA

Dabei stehen vor allem die Erinnerungen von Zeitzeugen an das DDR-Kino im Vordergrund, die sich weniger um die Filme selbst, als um das Erleben rundherum drehen: „Es geht darum, wie damals Kino- und Fankultur gelebt wurde und inwieweit das Kino den Alltag der DDR-Bürger geprägt hat“, sagt René Smolarski als einer der Projektleiter.

Sömmerda und Umgebung hatten in 50ern und 60ern viele Kinos

Dem Team der Universität Erfurt geht es dabei vor allem um Fragen wie: Wo wurden Filme gezeigt? Welche Eintrittskarten, Autogrammkarten oder Programmhefte wurden aufgehoben? Gibt es Erinnerungen an Filmdrehs in der Stadt, oder hat sogar jemand Erfahrungen als Statist gemacht und kann von der Arbeit am Set berichten?

Anstehen nach Karten fürs Kino war zu DDR-Zeiten keine Seltenheit. Foto: Siegfried Hartisch (Das Volk)/Stadtarchiv Sömmerda / TA

In Sömmerda gab es vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren nahezu unzählige Möglichkeiten, in den Genuss von Kino zu kommen. Im Journal „Der Bote“, welches vom Deutschen Kulturbund und der Kreisleitung Sömmerda herausgegeben wurde, sind es im Schnitt acht Filme, die innerhalb eines Monats an je drei zusammenhängenden Tagen gezeigt wurden.

Virtueller Raum kann mit Informationen gefüllt werden

Dabei war nicht nur die Bandbreite der ausgesuchten Genres groß – auch die Zahl der Filmtheater war nach heutigen Maßstäben überbordend: Denn zu den drei Sömmerdaer Kinos kommen neben der Filmbühne Buttstädt und dem Theater des Friedens in Kindelbrück auch noch die Lichtspiele Kölleda, die Fischertorlichtspiele Weißensee und die Lichtspiele Straußfurt dazu.

Mit einem eigenen Blog hat das Forschungsteam einen virtuellen Raum geschaffen, der stetig weiter ausgebaut wird. Beispielsweise ist es der Plan, dass die Teilnehmenden ehemalige DDR-Kinos und weitere kinogeschichtliche Orte online in einer Karte eintragen und mit Hintergrundinformationen versehen können.

„Künftig soll es auch Hobby-Forschern ermöglicht werden, persönliche Erfahrungsberichte zu teilen“.

Eine Kinoerfahrung lässt sich auch in einer alten Ausgabe der Zeitung „Das Volk“ finden. Im Jahr 1978 besuchte eine Redakteurin des Blattes die Sömmerdaer Filmbühne und berichtete von den Mitarbeitern vor und hinter der Leinwand. Allein in diesem Lichtspielhaus ist von sieben Kollegen die Rede, die den Betrieb als Vorführer, Einlassdame, Garderobiere, Ordnungspersonal oder sogar als Besucherbeirat am Laufen hielten. Dass das Haus im Vorjahr 1977 eine Zahl von stolzen 87.076 Besuchern zählte, avanciert da fast schon zur Nebensache.

Viel Zuspruch erfuhren die Forscher bisher aus dem Raum Erfurt

„Wir haben bisher vor allem von Erfurtern viel Zuspruch bekommen. Aber wir wollen uns ja dem gesamten DDR-Gebiet widmen und suchen nun thüringenweit nach Menschen, die ihre Kinoerlebnisse mit uns teilen möchten. Vielleicht war jemand selbst Filmvorführer, hat alte Eintrittskarten aufgehoben oder sogar Fotos von den Gebäuden oder den Sälen in der heimischen Schublade. Wir freuen uns über alles, was das Bild vom Kino in Sömmerda erweitern kann“, so der Projektleiter.

Federführend zuständig für das interdisziplinäre Projekt an der Universität Erfurt sind Christiane Kuller, Professorin für Neuere Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik, und Patrick Rössler, Professor für Kommunikationswissenschaft. Finanziell gefördert wird das Vorhaben von der Thüringer Aufbaubank.

Wer Bilder und/oder Erinnerungen rund um Kinos in und um Sömmerda teilen möchte, kann sich unter kino-ddr@uni-erfurt.de an die Projektmitarbeiter wenden oder unter https://projekte.uni-erfurt.de/ddr-kino/ im Blog anmelden