Apoldaer Kantorei hat ihren Baum in Roldisleben

Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat in Roldisleben zuletzt Horst Bismark eine weitere Pflanzung im Arboretum vorgenommen und das obligatorische Spenderschild angebracht. Der neu gepflanzte Baum ist eine Wintergrüne Eiche. Die Spender hat Horst Bismark („Ich hab sogar gereimt!“) mit dem Eintrag „Sponsored by Apoldaer Kantorei“ verewigt. Der Chor hatte im Vorjahr in Roldisleben ein Fest gefeiert, die Baumspende ist ein Dankeschön. Bismark hofft, dass sich die Stifter ihr Bäumchen bald ansehen können.