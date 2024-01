Schloßvippach. Gärtnermeister Günter Linzer hat im Winter jede Menge Exoten unter seine Fittiche genommen

Auf ein leises Rasseln achtet Günter Linzer in diesen Tagen besonders. Die frostigen Temperaturen sind der Grund, warum der Gärtnermeister derzeit sein Nachtlager im Sozialraum der Gärtnerei in Schloßvippach aufschlägt. „Bleibt das Geräusch aus, muss ich sofort nach der Ölheizung schauen. Dann ist irgendetwas nicht in Ordnung“, erklärt der 69-Jährige. Eine kaputte Heizung wäre tatsächlich ein Riesenproblem, reihen sich doch gerade in zwei seiner Gewächshäuser Zitronen- und Orangenbäumchen dicht neben Hibiskus, Oleander und riesigen Palmen.