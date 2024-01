Straußfurt. Thüringer Fernwasserversorgung weist auf Lebensgefahr hin

Die eisigen Temperaturen der letzten Tage führten an den Stauanlagen wie am Rückhaltebecken in Straußfurt zu Eisbildung. An kleineren Stauanlagen und in den Buchten der großen Talsperren bilden sich bereits vermeintlich geschlossene Eisdecken. Wandernde und Spazierende sollten den Anblick nur vom Ufer aus genießen. Die Thüringer Fernwasserversorgung warnt ausdrücklich davor, die Eisflächen zu betreten und weist auf die Warnschilder rund um die Stauräume hin.