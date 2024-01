Kindelbrück. Elf Sorten sind aktuell im Hofverkauf des Obstbaus vorrätig. Angebot am Sonntag für Apfelliebhaber in Gierstädt.

Als sich Siegrit und Karl-Otto Nennewitz aus Sömmerda am Donnerstag als Monatsvorrat einen Karton mit Äpfeln verschiedener Sorten im Kindelbrücker Hofladen füllten, wussten sie gar nicht, dass dies am Ehrentag des deutschen Apfels geschah. Den gibt es bundesweit seit nunmehr 14 Jahren. Die Initiatoren verfolgen das Ziel, an diesem Tag auf die Qualität und Vielfalt der einheimischen und jeweils regionalen Apfelsorten aufmerksam zu machen und das Wissen um ihre Anwendungsbereiche zu vergrößern. Besonders große Exemplare der Sorte Shampion und zehn weitere Apfelsorten sind aktuell beim Kindelbrücker Obstbau erhältlich, berichtet Verkäuferin Gabi Schröder.