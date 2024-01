Die Landwirte protestieren entlang der A 71 gegen die von der Bundesregierung geplanten Subventionskürzungen und weitere Belastungen.

Es ist noch stockfinster, als am Freitagmorgen zahlreiche landwirtschaftliche Fahrzeuge Richtung Leubingen aufbrechen und sich ihre blinkenden Warnleuchten wie eine Kette durch die Finsternis bewegen. Um 3.30 Uhr setzt sich ein kleiner Konvoi in Weißensee in Bewegung. Traktoren, Pickups und Transporter fahren in den frühen Morgenstunden unter anderem auch in Kölleda, Frohndorf, Vogelsberg, Kutzleben und Frömmstedt los.