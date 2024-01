Landkreis Sömmerda. Tourismusverband „Thüringer Becken“ startet am Donnerstag zur Grünen Woche. Mitglieder sind zehn Tage präsent

An tausend kleine und große Dinge muss Ingo Weidenkaff in diesen Tagen denken. Kein Wunder, die Grüne Woche in Berlin steht bevor. Der Tourismusverband „Thüringer Becken“ will dort vom 19. bis 28. Januar an einem Gemeinschaftsstand mit dem Verein „Hohe Schrecke Alter Wald mit Zukunft“ und der Kelterei im Bahnhof Donndorf für die Region werben. Am Mittwoch hat der Leiter der Geschäftsstelle des Verbandes den Transporter gepackt. Am Donnerstag geht es auf die Reise.