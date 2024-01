Sömmerda. Die Kreisstadt befragte die Bürger – Probleme wie fehlende Abstellmöglichkeiten und schlechte Verknüpfung mit dem ÖPNV werden genannt.

Sömmerda möchte sich als fahrradfreundliche Stadt weiterentwickeln – und im Rathaus weiß man, dafür gibt es noch einiges zu tun. Um zu erfahren, was die Menschen in Sachen Radverkehr erwarten, wie sie das Fahrrad nutzen, was sie an der vorhandenen Infrastruktur schätzen und welche Probleme sie sehen, hat die Kreisstadt Ende vergangenen Jahres eine Bürgerumfrage durchgeführt, deren Ergebnisse in ein Radverkehrskonzept einfließen sollen. Ein Zwischenstand liegt bereits vor.