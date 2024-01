Udestedt. Sechs Rinder sind in Udestedt plötzlich verschwunden. Die Tiere waren in unterschiedlichen Stallungen untergebracht. Erst eine Zählung brachte ihr Verschwinden ans Licht.

Einfach in Luft aufgelöst haben sich scheinbar sechs schlachtreife Bullen in Udestedt (Landkreis Sömmerda). Laut Meldung der Polizei müssen die Tiere von Unbekannten in den letzten Wochen entwendet worden sein. Die um die 700 Kilogramm schweren Rinder seien in verschiedenen Stallungen untergebracht gewesen.