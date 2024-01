Weißensee. Nach zweijähriger Pause freut sich der Karnevalsverein auf alle Narren

In Kannawurf, zum ersten Thüringen Straßenfasching des Jahres, gab es einen Vorgeschmack. Jetzt legen die Narren des Weißenseer Karnevalsvereins nach und laden am 27. Januar selbst zum Karnevalsumzug mit Straßenfasching ein. Los geht es ab 14 Uhr am Gondelteich. Das Ende und eine „After Show-Party“ finden Am Fischhof statt. Die erste Abendveranstaltung geht am 3. Februar über die Bühne.