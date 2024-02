Schlossvippach. Auch Schloßvippach soll nach der Reparatur wieder angesteuert werden. Das Geldinstitut fördert im Landkreis Sömmerda zahlreiche gemeinnützige Projekte.

Nach einem Glatteisunfall kann die sogenannte Fahrkasse derzeit nicht genutzt werden, das Fahrmobil befindet sich jetzt mindestens vier Wochen in der Wartung, informierte die Sparkasse Mittelthüringen. So könne vorerst auch die wöchentliche Bargeldversorgung in Schloßvippach nicht mit dem Mobil gewährleistet werden, die Fahrkasse soll die Gemeinde nach der Reparatur aber wieder ansteuern.