Landkreis. Die närrischen Tage sind auch im Landkreis Sömmerda vorbei

Aschermittwoch ist gelaufen - und also in Sachen Karneval, angeblich, alles vorbei. Den einen oder auch anderen Nachklapp gibt es aber immer. Samstag ist noch Kreisfasching in Guthmannshausen. Die Gastgeber machen Programm, die Präsidenten von 19 Karnevalsvereinen aus dem Landkreis Sömmerda legen fest, wer die nächste Vollversammlung ausrichten darf. So ist es Brauch. Sonntag kommt dann noch der SCC in Sömmerda noch auf närrische Visite ins Pro Seniore-Heim der Kreisstadt.