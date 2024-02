Sömmerda/Elxleben. Ein gefäschter Führerschein und eine Unfallfucht beschäftigten die Polizei. Das sind die Meldungen:

In der Nacht zu Mittwoch versuchte ein Fahrer, sich mit einem gefälschten Führerschein durch eine Kontrolle zu mogeln. Der 31-Jährige war mit seinem BMW in der Straße am Kraftwerk in Sömmerda unterwegs, als Beamte ihn stoppten. Bei der Kontrolle fiel der gefälschte Führerschein auf. Dieser und die Autoschlüssel wurden eingezogen. Der 31-Jährige musste den BMW stehen lassen und erhielt Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Nach einem missglückten Ausparkmanöver flüchtete in Elxleben der Unfallverursacher. Zur Mittagszeit war der Mercedes-Fahrer in der Thomas-Müntzer-Straße beim Ausparken an ein anderes Auto gestoßen. Statt anzuhalten und den Unfall zu melden, fuhr der Fahrer davon. Glücklicherweise beobachtete eine 57-Jährige den Rempler und informierte die Polizei. Diese fand wenig später das Unfallfahrzeug und ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

red