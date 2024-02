Landkreis. Naturverband bittet um Mithilfe beim Kartieren von Rebhuhn-Aufkommen. Freiwillige können sich melden.

Wer ein geschultes Auge hat, kann sie auch ohne Fernglas erkennen: Rebhühner. Das zur Ordnung der Hühnervögel gehörende scheue Tier kommt auch in der hiesigen Region vor. Wie Anne Seeber, Projektmitarbeiterin des Vereins Landschaftspflegeverband Mittelthüringen in Vippachedelhausen, mitteilt, beginnt in Kürze das jährliche Rebhuhn-Monitoring.