Berlin/Weißensee. Diana Rosenstengel arbeitete aktiv im Bürgerrat zum Thema „Ernährung im Wandel“ mit, dessen Ergebnisse nun an den Bundestag übergeben wurden.

Im September vergangenen Jahres trat zum ersten Mal überhaupt ein Bürgerrat zusammen. Das Thema: „Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben.“ In dieses Gremium schaffte es auch Diana Rosenstengel aus Weißensee. Die Ergebnisse wurden nach monatelanger Arbeit nun an die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und an die Vertreter der Fraktionen überreicht. Rosenstengel zeigt sich zufrieden.